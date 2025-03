CAGLIARI - Continua a portare avanti la sua visione del calcio con orgoglio e determinazione, Tommaso Giulini. In un’epoca in cui gli investimenti stranieri, in particolare quelli arabi, stanno rivoluzionando le competizioni come il Mondiale per Club e la Super Champions, il numero uno del Cagliari sottolinea le difficoltà di competere senza il supporto di grandi fondi finanziari: “Ci proviamo con i nostri valori e il nostro orgoglio a fare il calcio in questi tempi in cui girano tantissimi soldi arabi nel Mondiale per Club e nell’era della Superchampions. È sempre più complicato con tutti questi fondi in giro, non ci dispiacerebbe una ripartizione più equa, ormai di presidenti italiani in circolazione ne sono rimasti pochi…”, ha dichiarato Giulini sulle frequenze di Deejay Football Club, il programma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa.