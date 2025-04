Cagliari, presentato ricorso contro il divieto di trasferta ad Empoli

Il Cagliari di Tommaso Giulini intende andare fino in fondo, a pochi giorni dallo scontro salvezza con l' Empoli di D'Aversa. La società rossoblù ha presentato ricorso d'urgenza al TAR della Toscana avverso al provvedimento del Prefetto di Firenze , che ha formalizzato il divieto di trasferta per i residenti nella regione Sardegna . La risposta potrebbe arrivare già nella giornata di domani, venerdì 4 aprile.

Cagliari, presentato ricorso d'urgenza contro il divieto di trasferta ad Empoli

In vista della partita in programma domenica alle ore 15 allo stadio "Castellani", il Cagliari ha presentato in giornata ricorso contro la decisione del Prefetto di Firenze, a tutela dei tifosi rossoblù residenti in Sardegna. A ridosso del weekend della 31esima giornata di Serie A, si attende la risposta del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, chiamato ad esprimersi nelle prossime ore per mettere la parola fine a questa querelle. Tanti i sostenitori del Cagliari che si erano già muniti di voli aerei e biglietti dei traghetti, ancor prima dell'inizio della prevendita. L'Empoli, dal canto suo, ha seguito le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale e la richiesta del CASMS, fino a rispettare l'ordinanza del Prefetto del capoluogo.