Cagliari, accolto il ricorso: c'è l'ok per la trasferta a Empoli

La telenovela per la trasferta di Empoli ha un lieto fine per i tifosi del Cagliari : il Tar della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal club ritenendo eccessivo il divieto di trasferta per i sardi per la gara di domenica, fondamentale in ottica salvezza. Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, "la mancata vendita risulta ingiustificata. Servono misure di contenimento idonee. Si consiglia l'implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio". Ora si attende lo sblocco per l'acquisto dei biglietti.

Il Tar accogliere il ricorso del Cagliari: ok per la trasferta a Empoli

Inoltre nella sentenza si legge che il provvedimento preso in precedenze si riferisce genericamente a "episodi pregiudizievoli" verso la tifoseria del Cagliari e di "criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche verificatesi tra le tifoserie locali e la tifoseria ospite negli anni scorsi". Il Tar continua: "Si dice che i tifosi del Cagliari avrebbero posto in essere, in occasioni di incontri di calcio a Empoli del 13 febbraio 2022 e del 3 marzo 2024, 'condotte oppositive' non meglio specificate e di cui quindi non si può apprezzare la effettiva portata e gravità. La genericità dei rilievi non comprova la presenza di una particolare rivalità e conflittualità tra le tifoserie dell'Empoli e del Cagliari". Il 29 aprile il Tar entrerà nel merito del ricorso, ma intanto i tifosi del Cagliari potranno seguire la propria squadra nella sfida chiave per la lotta salvezza. A scatenere la questione era stato lo stesso presidente del Cagliari Giulini, criticando il divieto di trasferta per i tifosi sardi. L'Empoli aveva risposto al post del presidente e della squadra, senza però influire sulla decisione del Tar.