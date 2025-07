Mazzitelli è un nuovo giocatore del Cagliari: già sostenute le visite mediche

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Michael Folorunsho , il Cagliari prosegue la sua sessione estiva di calciomercato concentrandosi per il momento sul centrocampo. Infatti il nuovo acquisto dei rossoblù è Luca Mazzitelli . Il centrocampista classe '95 questa mattina si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche . Tutto pronto dunque per iniziare la sua nuova avventura in Sardegna, si attende solo la firma e l'ufficialità .

Mazzitelli al Cagliari: fatte le visite mediche, attesa per l'ufficialità

Nelle scorse ore il Cagliari ha raggiunto l'accordo con il Como, detentore del cartellino del giocatore che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mazzitelli dovrà integrarsi in un centrocampo profondamente modificato rispetto alla scorsa stagione dopo le partenze di Makoumbou e Marin. Idealmente, il centrocampista è il perfetto sostituto del rumeno, partito in direzione Aek Atene. Mazzitelli ha passato la prima metà della scorsa stagione al Como, racimolando un gol e un assist in undici presenze in campionato, per poi essere ceduto in prestito al Sassuolo con il quale ha vinto il campionato di Serie B.