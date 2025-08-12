Cagliari, ufficiale l'arrivo di Esposito dall'Inter: la formula

Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari . L’attaccante classe 2002 si arriva dall’ Inter con la formula del prestito , che si trasformerà in obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive . Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030.

Cagliari, ecco Esposito: ufficiale l'arrivo dall'Inter

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030".

I numeri di Esposito la scorsa stagione

Nell'ultima stagione Esposito ha giocato, sempre in prestito dall'Inter, nell'Empoli, con cui ha collezionato 37 presenze, 10 gol e 2 assist.