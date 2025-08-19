Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cagliari, Giulini squalificato fino al 27 agosto: "frasi irriguardose verso l'arbitro"

Il patron del Cagliari sanzionato per le espressioni rivolte al direttore di gara dopo la sfida di Coppa Italia con l'Entella
Cagliari, Giulini squalificato fino al 27 agosto: "frasi irriguardose verso l'arbitro"© ©® Gianluca Zuddas/LaPresse
1 min
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

Il Giudice Sportivo ha squalificato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini fino al 27 agosto, a causa di "espressioni irriguardose" rivolte all'arbitro Mario Perri, al termine della sfida di Coppa Italia tra i rossoblù e la Virtus Entella, disputata lo scorso 16 agosto e vinta dai sardi ai calci di rigore.

Giulini squalificato, il comunicato ufficiale

La Lega Calcio ha comunicato che il presidente Giulini "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cagliari

Da non perdere

Coppa Italia, Cagliari avanti ai rigoriMercato Cagliari, la priorità è la difesa