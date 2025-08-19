Cagliari, Giulini squalificato fino al 27 agosto: "frasi irriguardose verso l'arbitro"

Il Giudice Sportivo ha squalificato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini fino al 27 agosto, a causa di "espressioni irriguardose" rivolte all'arbitro Mario Perri, al termine della sfida di Coppa Italia tra i rossoblù e la Virtus Entella, disputata lo scorso 16 agosto e vinta dai sardi ai calci di rigore.