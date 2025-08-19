Cagliari, Giulini squalificato fino al 27 agosto: "frasi irriguardose verso l'arbitro"

© ©® Gianluca Zuddas/LaPresse
Il Giudice Sportivo ha squalificato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini fino al 27 agosto, a causa di "espressioni irriguardose" rivolte all'arbitro Mario Perri, al termine della sfida di Coppa Italia tra i rossoblù e la Virtus Entella, disputata lo scorso 16 agosto e vinta dai sardi ai calci di rigore.
Giulini squalificato, il comunicato ufficiale
La Lega Calcio ha comunicato che il presidente Giulini "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose".