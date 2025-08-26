Cagliari, visite mediche per Palestra: arriva dall'Atalanta

Marco Palestra ha sostenuto oggi le visite mediche per il Cagliari a Villa Stuart, a Roma. Duttile difensore classe 2005, arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta ed è pronto ad approdare alla corte di Fabio Pisacane , che ha voluto fortemente il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Dea.

Cagliari, visite mediche per Palestra: arriva in prestito dall'Atalanta

Per Marco Palestra, che arriva in prestito dall'Atalanta, nuova esperienza in Serie A con la maglia del Cagliari. Lo scorso anno, il talento originario di Buccinasco ha collezionato un totale di 15 presenze in nerazzurro, di cui tre in Champions League e una in finale di Supercoppa Europea. Questa mattina, il 20enne si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito e si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossoblù.