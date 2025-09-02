Belotti al Cagliari, che accoglienza! Poi siparietto con Pisacane: "Quando ti marcavo io..."

Il Cagliari ha documentato, attraverso un video postato su X, l'arrivo in Sardegna di Andrea Belotti : colpo last minute del mercato rossoblù. Calorosa accoglienza all'aeroporto, sciarpa messa al collo dell'ex attaccante della Roma , selfie, foto e tutto l'entusiasmo dei tifosi che tra lo sventolio di alcune bandiere hanno intonato il coro: "Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, e Belotti ce l'abbiamo noi".

Pisacane a Belotti: "Quando ti marcavo facevi gol, ora fammi vincere"

Occhiali da sole, sorriso stampato sul volto, Belotti si è poi trasferito all'Unipol Domus. Negli spogliatoi ad attenderlo e ad accoglierlo c'era Fabio Pisacane: "Ciao mister, ma che strano chiamarti mister!" ha scherzato Belotti. Rivolgendosi a Belotti, Pisacane ha detto: "Quando ti marcavo io i gol me li hai fatti, adesso vedi come devi fare. Le partite me le hai fatte perdere, ora me le devi far vincere".