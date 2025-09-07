Cagliari, Adopo esclusivo: "Pisacane mi vorrebbe come Anguissa. Gasperini? Allenatore top"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
CAGLIARI - Immaginate una miriade di nazionalità in una sola persona. Molta Africa, un po’ d’Europa, un pizzico di Asia. Un melting pot racchiuso nel sorriso smagliante di Michel Adopo, l’uomo del momento nel Cagliari che si è affacciato con entusiasmo al terzo campionato di Serie A consecutivo. Adopo è nato 25 anni fa a Villeneuve-Saint-Georges, comune francese di circa 31 mila abitanti nel dipartimento della Valle dell
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte