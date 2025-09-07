Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cagliari, Adopo esclusivo: "Pisacane mi vorrebbe come Anguissa. Gasperini? Allenatore top"

Il centrocampista francese si racconta tra passato e futuro: dal provino con il Torino all'esperienza fondamentale con l'attuale tecnico della Roma
Cagliari, Adopo esclusivo: "Pisacane mi vorrebbe come Anguissa. Gasperini? Allenatore top"
Ivan Paone
1 min
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

CAGLIARI - Immaginate una miriade di nazionalità in una sola persona. Molta Africa, un po’ d’Europa, un pizzico di Asia. Un melting pot racchiuso nel sorriso smagliante di Michel Adopo, l’uomo del momento nel Cagliari che si è affacciato con entusiasmo al terzo campionato di Serie A consecutivo. Adopo è nato 25 anni fa a Villeneuve-Saint-Georges, comune francese di circa 31 mila abitanti nel dipartimento della Valle dell

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte