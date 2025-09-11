Cagliari, Esposito esalta Belotti: "È un giocatore straordinario, da piccolo lo osservavo"

Esposito elogia Belotti: "Calciatore importante, da piccolo lo osservavo"

L'ex Inter ha parlato anche del suo nuovo compagno di reparto, Andrea Belotti, reduce da una stagione tutt'altro che positiva con le maglie di Como e Benfica: "È stato bello, da piccolo lo osservavo giocare, in carriera ha fatto tante reti e ha vinto un Europeo con l’Italia. È un calciatore importante per noi: ci potrà dare una grossa mano, porta in dote esperienza, gol, speriamo ne faccia tanti".