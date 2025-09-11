Cagliari, Esposito esalta Belotti: "È un giocatore straordinario, da piccolo lo osservavo"

CAGLIARI - "Questa per me può essere la stagione della svolta? Voglio far bene, ogni stagione punto a migliorarmi. Far meglio della scorsa per me significa fare più di 10 reti". Così Sebastiano Esposito, neo attaccante del Cagliari, in occasione dell’evento 'Meet&Greet' organizzato dal club rossoblù. "Ovviamente l’importante sarà contribuire all’obiettivo della squadra, la salvezza", prosegue l'ex Inter, nell'ultima stagione a Empoli. "Sappiamo bene come in Serie A non sia affatto facile, ogni anno ci sono squadre più attrezzate".
Esposito: "Che prestazione a Napoli, potevamo anche vincere"
"La gara del 'Maradona' contro il Napoli? Alzi la mano chi prima della partita avrebbe detto che al 94’ la gara sarebbe stata sullo 0-0", sottolinea l'attaccante classe 2002, nativo di Castellammare di Stabia. "In tanti ci avrebbero messo la firma, noi siamo andati oltre: abbiamo lottato sino alla fine per cercare anche di vincerla. Siamo stati condannati da un piccolo episodio, ma di certo possiamo dire di essere sulla strada giusta. Anzi, la strada è più che giusta". Ora il Cagliari sfiderà il Parma (sabato 13 settembre, ore 15) con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale in Serie A tra le mure amiche della Unipol Domus: "Vogliamo fare punti, come in ogni gara del resto. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, si meritano una vittoria".
Esposito elogia Belotti: "Calciatore importante, da piccolo lo osservavo"
L'ex Inter ha parlato anche del suo nuovo compagno di reparto, Andrea Belotti, reduce da una stagione tutt'altro che positiva con le maglie di Como e Benfica: "È stato bello, da piccolo lo osservavo giocare, in carriera ha fatto tante reti e ha vinto un Europeo con l’Italia. È un calciatore importante per noi: ci potrà dare una grossa mano, porta in dote esperienza, gol, speriamo ne faccia tanti".
