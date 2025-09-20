Lazio-Roma, l'incubo giallorosso è sempre Pedro: l'uomo delle rimonte che ha segnato sulle due sponde

Sono in pochi ad aver segnato al derby con entrambe le maglie anche perchè sono pochi i doppi ex tra Lazio e Roma. Tra loro c'è Pedro, anzi Pedrito. Lo spagnolo che ha vestito per una stagione la maglia giallorossa segnando il gol del 2-0 nel 2021. Poi è stato scartato, come fosse un esubero. Tiago Pinto lo ha "regalato" alla Lazio, forse uno degli errori più pacchiani del mercato giallorosso. In biancoceleste Pedro ha vissuto una seconda giovinezza e