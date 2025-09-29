Cagliari, emergenza attacco per Pisacane: tutte le alternative dopo l'infortunio a Belotti

L'infortunio rimediato da Andrea Belotti contro l’Inter è più grave del previsto: gli accertamenti hanno confermato la lesione al legamento crociato, con tempi di recupero stimati in almeno sei mesi. Per l’attaccante, che aveva iniziato alla grande con un gol propiziato contro il Parma e una doppietta al Lecce, la stagione potrebbe essere già finita.
Cagliari, Belotti ko: lesione al crociato e stagione (quasi) finita
Il club e i tifosi hanno espresso vicinanza con un messaggio social: “Forza Andrea, la cresta si alzerà ancora, siamo tutti con te”, a cui si sono aggiunti gli incoraggiamenti di Roma e Torino, sue ex squadre, e tanti altri ancora. Ma per il Cagliari l’assenza pesa anche sul piano tecnico: Belotti era il sostituto naturale di Piccoli e in rosa non c’è un attaccante con le sue caratteristiche.
Pisacane, le soluzioni per l'attacco
Pisacane dovrà quindi reinventare l’attacco: per ora la scelta ricade su Borrelli, mentre si valutano alternative come il giovane Kilicsoy, ancora da inserire gradualmente. Improbabile l’arrivo di uno svincolato, più realistico un intervento sul mercato a gennaio. Nell’immediato, per la sfida con l’Udinese, arriva almeno una buona notizia: il recupero di Luvumbo.