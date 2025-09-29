Cagliari, emergenza attacco per Pisacane: tutte le alternative dopo l'infortunio a Belotti

L'infortunio rimediato da Andrea Belotti contro l’ Inter è più grave del previsto: gli accertamenti hanno confermato la lesione al legamento crociato , con tempi di recupero stimati in almeno sei mesi . Per l’attaccante, che aveva iniziato alla grande con un gol propiziato contro il Parma e una doppietta al Lecce, la stagione potrebbe essere già finita.

Cagliari, Belotti ko: lesione al crociato e stagione (quasi) finita

Il club e i tifosi hanno espresso vicinanza con un messaggio social: “Forza Andrea, la cresta si alzerà ancora, siamo tutti con te”, a cui si sono aggiunti gli incoraggiamenti di Roma e Torino, sue ex squadre, e tanti altri ancora. Ma per il Cagliari l’assenza pesa anche sul piano tecnico: Belotti era il sostituto naturale di Piccoli e in rosa non c’è un attaccante con le sue caratteristiche.

Pisacane, le soluzioni per l'attacco

Pisacane dovrà quindi reinventare l’attacco: per ora la scelta ricade su Borrelli, mentre si valutano alternative come il giovane Kilicsoy, ancora da inserire gradualmente. Improbabile l’arrivo di uno svincolato, più realistico un intervento sul mercato a gennaio. Nell’immediato, per la sfida con l’Udinese, arriva almeno una buona notizia: il recupero di Luvumbo.