Cagliari, Belotti operato dopo la rottura del crociato: le condizioni

Andrea Belotti è stato operato a seguito della rottura del legamento crociato, subita durante la sfida Inter-Cagliari. A comunicarlo è stato il club rossoblù, ora alle prese con un'emergenza in attacco, che ha annunciato la perfetta riuscita dell'intervento e l'inizio dell'iter riabilitativo dell'attaccante, che sarà costretto a stare fuori diversi mesi. Un momento difficilissimo per Belotti, che dopo anni difficili aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al Cagliari (2 gol in tre partite), ma che ora è costretto ad uno stop lunghissimo.