Cagliari, Belotti operato dopo la rottura del crociato: le condizioni

Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante rossoblù, che ora inizierà un lungo iter riabilitativo per poter tornare in campo: il comunicato ufficiale
1 min
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

Andrea Belotti è stato operato a seguito della rottura del legamento crociato, subita durante la sfida Inter-Cagliari. A comunicarlo è stato il club rossoblù, ora alle prese con un'emergenza in attacco, che ha annunciato la perfetta riuscita dell'intervento e l'inizio dell'iter riabilitativo dell'attaccante, che sarà costretto a stare fuori diversi mesi. Un momento difficilissimo per Belotti, che dopo anni difficili aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al Cagliari (2 gol in tre partite), ma che ora è costretto ad uno stop lunghissimo.

Belotti operato: il comunicato del Cagliari

"Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". Questo il comunicato ufficiale del Cagliari sull'operazione

Tutte le news di Cagliari

