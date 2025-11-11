Belotti torna a Cagliari: "Forza Gallo, siamo al tuo fianco!"

Belotti sorridente in cyclette: i tifosi del Cagliari lo riaccolgono a braccia aperte

Le immagini postate sui social dalla società presieduta da Giulini rincuorano i tifosi, che lo avevano accolto con grande affetto e fiducia ed erano stati ripagati da un avvio di stagione brillante (due gol in tre partite): sorridente, impegnato alla cyclette, con pollice alzato, e in esercizi a terra. "Forza Gallo, siamo al tuo fianco!", l'incoraggiamento da parte del Cagliari.

Il Cagliari non vince più dall'infortunio di Belotti

Da quando si è infortunato Belotti, il Cagliari non ha più vinto. L'ultimo successo, a metà settembre, era arrivato proprio grazie a una doppietta dell'ex attaccante della Roma e della Nazionale al Via del Mare contro il Lecce. Poi l'infortunio nel generoso tentativo di contendere un pallone al portiere Martinez.