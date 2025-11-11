Belotti torna a Cagliari: "Forza Gallo, siamo al tuo fianco!"
Terminata la prima parte del percorso riabilitativo a Bologna, successivo all'operazione per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata il 27 settembre contro l'Inter, Andrea Belotti fa ritorno a Cagliari. In Sardegna proseguirà il suo percorso di recupero sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del club rossoblù. Per il ritorno in campo, però, bisognerà aspettare la prossima primavera.
Belotti sorridente in cyclette: i tifosi del Cagliari lo riaccolgono a braccia aperte
Le immagini postate sui social dalla società presieduta da Giulini rincuorano i tifosi, che lo avevano accolto con grande affetto e fiducia ed erano stati ripagati da un avvio di stagione brillante (due gol in tre partite): sorridente, impegnato alla cyclette, con pollice alzato, e in esercizi a terra. "Forza Gallo, siamo al tuo fianco!", l'incoraggiamento da parte del Cagliari.
Il Cagliari non vince più dall'infortunio di Belotti
Da quando si è infortunato Belotti, il Cagliari non ha più vinto. L'ultimo successo, a metà settembre, era arrivato proprio grazie a una doppietta dell'ex attaccante della Roma e della Nazionale al Via del Mare contro il Lecce. Poi l'infortunio nel generoso tentativo di contendere un pallone al portiere Martinez.