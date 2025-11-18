Cagliari, il nuovo stadio vede la luce: c'è la data per la consegna del piano economico
A Cagliari sembra prendere forma il progetto per il nuovo stadio. Il direttore generale del club Stefano Melis ha annunciato che il piano economico finanziario per la nuova struttura sarà presentato entro dicembre al Comune. Lo ha fatto al Social Football Summit, organizzato dalla Lega Calcio Serie A, nel panel dedicato al tema: "Are Football Infrastructures a Real Investment? Which Models Are Truly Sustainable?". Melis nel suo intervento afferma: "Costruire uno stadio in Italia è un atto di fede. Ma noi non ci siamo mai fermati. Stiamo lavorando al progetto del nuovo stadio ormai quasi da un decennio e, se il nostro club non avesse una proprietà solida con principi forti e radicati, dubito fortemente che avremmo proseguito. In questi anni sono stati spesi milioni tra consulenze legali, finanziarie, strategiche e di progettazione, ma ci è voluta soprattutto tanta pazienza nell'assecondare le richieste delle diverse compagini politiche e delle prescrizioni dei numerosi enti pubblici coinvolti nella procedura".
Cagliari sede di Euro 2032? "Ci aspettiamo che il Governo..."
Il Cagliari sta lavorando insieme all'importante società di consulenza Deloitte sull'aggiornamento del Piano economico-finanziario che verrà certificato da UniCredit. Mentre la Sfirs, società finanziaria della Regione Sardegna, ha confermato la propria disponibilità a fare da capofila nella raccolta del debito insieme all'Istituto per il Credito Sportivo e ad altre banche commerciali. Melis prosegue: "Abbiamo assecondato le indicazioni di Uefa e Figc, con costi sensibilmente più alti, nel voler realizzare subito uno stadio da 30mila posti così da permettere alla città di Cagliari di candidarsi a ospitare gli Europei 2032. Ora ci aspettiamo che il Governo renda finalmente operativo il fondo equity per gli stadi. Ricordiamo che si tratta di un'opera pubblica con concessione cinquantennale a chi si aggiudicherà il bando internazionale e che sarà finanziata in larga parte da capitale privato".
Giulini: "L'obiettivo rimane la salvezza e lanciare tanti giovani è un rischio"
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il presidente Giulini: "Siamo ripartiti da mister Pisacane e da tanti giovani, siamo fra le squadre più giovani di questo campionato, 8 arrivano dal settore giovanile di cui 4 sardi, significa un terzo della rosa ed è un grande successo, è quello che proviamo a fare, portare su dei ragazzi e dargli una possibilità. Lanciare tanti giovani è un rischio perché l'obiettivo principale è la salvezza ma stiamo facendo bene: abbiamo sbagliato pochissime partite e speriamo di andare avanti così anche se sappiamo che sarà una sofferenza fino alla fine. Sin da quando ho iniziato ho sempre cercato però di avere uno zoccolo duro di italiani in squadra, che sia per lo spogliatoio che per i tifosi è fondamentale".
Cagliari sede di Euro 2032? "Ci aspettiamo che il Governo..."
