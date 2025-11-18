Cagliari, il nuovo stadio vede la luce: c'è la data per la consegna del piano economico

Giulini: "L'obiettivo rimane la salvezza e lanciare tanti giovani è un rischio"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche il presidente Giulini: "Siamo ripartiti da mister Pisacane e da tanti giovani, siamo fra le squadre più giovani di questo campionato, 8 arrivano dal settore giovanile di cui 4 sardi, significa un terzo della rosa ed è un grande successo, è quello che proviamo a fare, portare su dei ragazzi e dargli una possibilità. Lanciare tanti giovani è un rischio perché l'obiettivo principale è la salvezza ma stiamo facendo bene: abbiamo sbagliato pochissime partite e speriamo di andare avanti così anche se sappiamo che sarà una sofferenza fino alla fine. Sin da quando ho iniziato ho sempre cercato però di avere uno zoccolo duro di italiani in squadra, che sia per lo spogliatoio che per i tifosi è fondamentale".