Angelozzi esalta Palestra: "In questo momento è il laterale più forte in Europa"
Tutti pazzi per Palestra. Il classe 2005, prestato al Cagliari dall'Atalanta, è ritornato da avversario alla New Balance Arena. Le parole del direttore sportivo Guido Angelozzi, prima della partita, hanno reso meno amara la serata del talento dell'Under 21, sconfitto con i suoi compagni di squadra nella notte bergamasca decisa da una doppietta di Scamacca, che ha reso vano il momentaneo gol del pareggio di Gaetano.
Angelozzi: "Avrei voluto Palestra già l'anno scorso a Frosinone"
In diretta su Dazn, Angelozzi ha commentato: "Palestra lo ha voluto tutta la società, non solo io: io lo volevo, però il presidente e il mister mi hanno appoggiato. Sapevo che era forte perché già l'anno scorso lo volevo portare a Frosinone e all'ultimo giorno di mercato non è potuto venire. Quest'anno ci siamo riusciti, per cui siamo felici perché è un ragazzo che, secondo me, in questo momento, è il laterale più forte che c'è in Europa".