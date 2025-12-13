Angelozzi esalta Palestra: "In questo momento è il laterale più forte in Europa"

Angelozzi: "Avrei voluto Palestra già l'anno scorso a Frosinone"

In diretta su Dazn, Angelozzi ha commentato: "Palestra lo ha voluto tutta la società, non solo io: io lo volevo, però il presidente e il mister mi hanno appoggiato. Sapevo che era forte perché già l'anno scorso lo volevo portare a Frosinone e all'ultimo giorno di mercato non è potuto venire. Quest'anno ci siamo riusciti, per cui siamo felici perché è un ragazzo che, secondo me, in questo momento, è il laterale più forte che c'è in Europa".