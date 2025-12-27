Gol pazzesco di Kilicsoy, i compagni del Cagliari non ci credono: “Sei pazzo…”
TORINO - Semih Kilicsoy si prende la scena. L’attaccante turco del Cagliari accende l’entusiasmo dei tifosi rossoblù firmando il raddoppio della squadra di Pisacane contro il Torino. Una prodezza assoluta per la punta cagliaritana, festeggiato allo Stadio Olimpico Grande Torino da tutti i propri compagni di squadra: “You are crazy! You are crazy!”. Nell’abbraccio collettivo, un compagno di squadra gli dà del pazzo per complimentarsi della prodezza appena compiuta. La frase è stata presa come spunto dai social del club che ha pubblicato l’esultanza sul profilo ufficiale della società.