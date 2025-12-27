Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Gol pazzesco di Kilicsoy, i compagni del Cagliari non ci credono: "Sei pazzo…"

Gol pazzesco di Kilicsoy, i compagni del Cagliari non ci credono: “Sei pazzo…”

La rete del raddoppio dell’attaccante turco scatena l’entusiasmo dei rossoblù, e suoi social il club celebra la prodezza
1 min
TagscalcioCagliariTorino
Cagliari

Cagliari

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Semih Kilicsoy si prende la scena. L’attaccante turco del Cagliari accende l’entusiasmo dei tifosi rossoblù firmando il raddoppio della squadra di Pisacane contro il Torino. Una prodezza assoluta per la punta cagliaritana, festeggiato allo Stadio Olimpico Grande Torino da tutti i propri compagni di squadra: “You are crazy! You are crazy!”. Nell’abbraccio collettivo, un compagno di squadra gli dà del pazzo per complimentarsi della prodezza appena compiuta. La frase è stata presa come spunto dai social del club che ha pubblicato l’esultanza sul profilo ufficiale della società.  

Tutte le news di Cagliari

