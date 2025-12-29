Folorunsho operato al ginocchio: i tempi di recupero del centrocampista del Cagliari
Michael Folorunsho si è sottoposto a intervento chirurgico dopo il controllo effettuato questa mattina a Villa Stuart. Per il centrocampista del Cagliari non è stato sufficiente la settimana di terapia conservativa, motivo per cui il professor Mariani ha deciso di procedere con l’operazione già nel pomeriggio odierno.
L’intervento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è riuscito senza complicazioni. Il giocatore, ex Fiorentina, lascerà la clinica romana nella giornata di domani per iniziare il percorso di recupero. I tempi stimati per il rientro in campo sono compresi tra i 40 e i 50 giorni.