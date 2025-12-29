Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Folorunsho operato al ginocchio: i tempi di recupero del centrocampista del Cagliari

Dopo una settimana di terapia conservativa, si è deciso di optare per l'intervento chirurgico
Michael Folorunsho si è sottoposto a intervento chirurgico dopo il controllo effettuato questa mattina a Villa Stuart. Per il centrocampista del Cagliari non è stato sufficiente la settimana di terapia conservativa, motivo per cui il professor Mariani ha deciso di procedere con l’operazione già nel pomeriggio odierno.

Cagliari, operazione al ginocchio per Folorunsho: i tempi di recupero

L’intervento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è riuscito senza complicazioni. Il giocatore, ex Fiorentina, lascerà la clinica romana nella giornata di domani per iniziare il percorso di recupero. I tempi stimati per il rientro in campo sono compresi tra i 40 e i 50 giorni.

 

 

