I genitori di Pisacane sotto choc dopo l'agguato a Napoli: "Ci aspettavano in tre. La birra in faccia e poi hanno sparato a Gianluca"

NAPOLI - Un agguato nella notte dai contorni poco chiari. A distanza di due giorni, il padre del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane racconta al TG3 la dinamica dell’agguato subito venerdì notte. "Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi - racconta Andrea Pisacane, padre dell’allenatore del Cagliari - cosa è successo? Ci hanno dato addosso. Uno, che aveva la birra in mano l'ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno bisticciato. Poi uno ha preso la pistola. è venuto vicino e ha sparato".