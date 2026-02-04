Cagliari, il ds furioso contro il Bologna: "Mi avete fatto fare una brutta figura"

"Avevamo puntato Dominguez del Bologna , eravamo vicini, ma poi non lo hanno voluto dare . Ci sono rimasto un po' male , avevo intrapreso la trattativa e non è stato possibile". Guido Angelozzi non ha usato giri di parole nel corso della conferenza stampa successiva alla conclusione del mercato invernale del suo Cagliari . Restando sul mancato arrivo di Dominguez ha aggiunto: "Quando si parlava con il procuratore ci diceva che sarebbe arrivato sicuramente, ma il Bologna doveva trovare il sostituto. Avevamo l'accordo per prenderlo a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita. Stamani mi ha chiamato Sartori e gli ho detto: 'Mi hai fatto fare brutta figura' . Il mercato di gennaio è difficilissimo".

Angelozzi: "Mi trovo benissimo a Cagliari, Ratenik molto interessante"

Il bilancio per Angelozzi a Cagliari resta comunque positivo: "Mi trovo benissimo. Ho lavorato in varie piazze del sud, vedo lo stesso calore. Anzi, forse qualcosa in più. Non c'è niente da dire, mi supportano perché a volte faccio qualche marachella calcistica. Abbiamo uno scout formato da quattro persone brave. Abbiamo preso Ratenik, per esempio, che seguivo già a Frosinone. Ed è molto interessante".

Angelozzi promuove Pisacane: "Si fa rispettare"

Parole d'elogio per Pisacane: "Sapevo avesse una grande personalità. Da giocatore l'aveva dimostrata, da allenatore devi gestire lo staff, i giocatori e noi che siamo società, che lo pressiamo. Ne esce sempre in bellezza, è uno solare. Si fa rispettare".