Cagliari, il ds furioso contro il Bologna: "Mi avete fatto fare una brutta figura"
"Avevamo puntato Dominguez del Bologna, eravamo vicini, ma poi non lo hanno voluto dare. Ci sono rimasto un po' male, avevo intrapreso la trattativa e non è stato possibile". Guido Angelozzi non ha usato giri di parole nel corso della conferenza stampa successiva alla conclusione del mercato invernale del suo Cagliari. Restando sul mancato arrivo di Dominguez ha aggiunto: "Quando si parlava con il procuratore ci diceva che sarebbe arrivato sicuramente, ma il Bologna doveva trovare il sostituto. Avevamo l'accordo per prenderlo a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita. Stamani mi ha chiamato Sartori e gli ho detto: 'Mi hai fatto fare brutta figura'. Il mercato di gennaio è difficilissimo".
Angelozzi: "Mi trovo benissimo a Cagliari, Ratenik molto interessante"
Il bilancio per Angelozzi a Cagliari resta comunque positivo: "Mi trovo benissimo. Ho lavorato in varie piazze del sud, vedo lo stesso calore. Anzi, forse qualcosa in più. Non c'è niente da dire, mi supportano perché a volte faccio qualche marachella calcistica. Abbiamo uno scout formato da quattro persone brave. Abbiamo preso Ratenik, per esempio, che seguivo già a Frosinone. Ed è molto interessante".
Angelozzi promuove Pisacane: "Si fa rispettare"
Parole d'elogio per Pisacane: "Sapevo avesse una grande personalità. Da giocatore l'aveva dimostrata, da allenatore devi gestire lo staff, i giocatori e noi che siamo società, che lo pressiamo. Ne esce sempre in bellezza, è uno solare. Si fa rispettare".