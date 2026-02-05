Elia Caprile, il poster autografato in edicola venerdì 6 febbraio gratis con il Corriere dello Sport-Stadio!

Solo venerdì 6 febbraio, con il Corriere dello Sport, arriva un regalo imperdibile per i tifosi rossoblù e per tutti gli appassionati di calcio: il poster autografato di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari Calcio. Caprile, uno dei portieri emergenti del campionato italiano, ha conquistato fiducia e applausi con prestazioni importanti tra i pali, mostrando riflessi, agilità e una presenza da protagonista. Non perdere l’occasione di aggiungere questa chicca alla tua collezione!