giovedì 19 febbraio 2026
Semih Kılıçsoy, il poster autografato in edicola solo martedì 24 febbraio gratis con il Corriere dello Sport-Stadio!

Lo trovi in regalo con il nostro quotidiano in tutte le edicole di Cagliari e provincia
Cagliari

Cagliari

Solo martedì 24 febbraio con il Corriere dello Sport‑Stadio arriva un regalo imperdibile per i tifosi rossoblù: il poster autografato di Semih Kılıçsoy! Lo trovi in regalo con il nostro quotidiano in tutte le edicole di Cagliari e provincia. È l’appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della maglia rossoblù e per i collezionisti: la collezione dei giocatori del Cagliari continua e questo è un nuovo pezzo da aggiungere alla tua raccolta! Corri in edicola martedì 24 febbraio e non perdere il nuovo poster autografato in omaggio solo con il Corriere dello Sport-Stadio.

