Pisacane risponde: "Fabregas si lamenta dell'erba? Io allora parlerei di..."

Periodo difficile per il Cagliari che non vince da oltre un mese. Nella gara casalinga contro il Como è arrivata un'altra sconfitta per 2-1 . Nel post partita è anata anche una piccola polemica tra Fabregas e Pisacane . L'allenatore spagnolo si è lamentato di una presunta "erbetta alta un metro dove non si poteva fare il calcio che piace a noi". La risposta dell'allenatore del Cagliari non si è fatta attendere: "È riduttivo parlare di questo. Io invece parlerei anche di un orario a noi non consono: noi non giochiamo mai alle 15, loro sì. Ma chi vince ha sempre ragione, complimenti al Como".

Pisacane risponde a Fabregas dopo Cagliari-Como

Pisacane, continuando sulla sfida: "È stata una partita di grande coraggio e attenzione: sicuramente quando recupereremo chi non c'è saremo ancora più forti. Il Como è forte, ha una rosa assortita; se i nostri avversari hanno fatto una gara diversa da quella che fanno sempre penso che i meriti siano anche nostri. Per contesto e avversario è stata sicuramente una delle più belle partite". Beffa per il Cagliari che perde Esposito dopo il giallo rimediato per simulazione: "Esposito mancherà a Pisa forse sono stato troppo buono, ma non sono... [e non conclude la frase, ndr]. Sapete quello che voglio dire. Questa bontà sposta gli episodi dall'altra parte. Mi sono stufato".