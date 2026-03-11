Idrissi ko: lesione del crociato e stagione finita per il difensore del Cagliari
Un’altra brutta notizia per il Cagliari. La stagione di Riyad Idrissi si è conclusa in anticipo dopo il grave infortunio rimediato nell’ultima gara disputata alla Unipol Domus. Gli esami strumentali hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un problema che costringerà l’esterno rossoblù e della nazionale Under 21 a un lungo stop.
La diagnosi dopo gli esami
Dopo l’infortunio accusato nel match dello scorso fine settimana contro il Como, Idrissi si è sottoposto a controlli medici e accertamenti specialistici presso la Casa della Salute di Cagliari. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, una diagnosi che di fatto chiude la sua stagione con largo anticipo. Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà ulteriori visite e approfondimenti specialistici per definire con precisione il percorso di recupero e i tempi dell’intervento. Per il club rossoblù si tratta di una perdita pesante, sia per il contributo dato in campo sia per le prospettive del giovane difensore, considerato uno dei profili più interessanti del gruppo.
Il terzo crociato della stagione per il Cagliari
L’infortunio di Idrissi rappresenta il terzo grave problema al crociato registrato dal Cagliari nel corso di questa annata. Il primo era arrivato con Andrea Belotti, mentre il secondo aveva riguardato Mattia Felici. Una serie di episodi sfortunati che ha complicato la stagione della squadra sarda, costretta più volte a fare i conti con assenze pesanti e lunghi tempi di recupero per diversi elementi della rosa.
L’infortunio nel finale di gara
Il problema per Idrissi si è verificato nel finale della partita. Il difensore era entrato in campo al 78’ al posto di Rodríguez, ma pochi minuti dopo, al termine di un’azione offensiva che avrebbe potuto portare al pareggio del Cagliari, ha accusato il dolore al ginocchio. In un primo momento il giocatore non aveva compreso la gravità della situazione e aveva chiesto di rimanere in campo. Tuttavia lo staff medico aveva già intuito che non si trattava di un semplice colpo. All’88’ l’allenatore ha quindi deciso di sostituirlo inserendo Leonardo Pavoletti. Le successive analisi hanno purtroppo confermato i timori iniziali, certificando un infortunio serio che lo costringerà a restare lontano dal campo per diversi mesi.
Un’altra brutta notizia per il Cagliari. La stagione di Riyad Idrissi si è conclusa in anticipo dopo il grave infortunio rimediato nell’ultima gara disputata alla Unipol Domus. Gli esami strumentali hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un problema che costringerà l’esterno rossoblù e della nazionale Under 21 a un lungo stop.
La diagnosi dopo gli esami
Dopo l’infortunio accusato nel match dello scorso fine settimana contro il Como, Idrissi si è sottoposto a controlli medici e accertamenti specialistici presso la Casa della Salute di Cagliari. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, una diagnosi che di fatto chiude la sua stagione con largo anticipo. Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà ulteriori visite e approfondimenti specialistici per definire con precisione il percorso di recupero e i tempi dell’intervento. Per il club rossoblù si tratta di una perdita pesante, sia per il contributo dato in campo sia per le prospettive del giovane difensore, considerato uno dei profili più interessanti del gruppo.