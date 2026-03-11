Idrissi ko: lesione del crociato e stagione finita per il difensore del Cagliari

L’infortunio di Idrissi rappresenta il terzo grave problema al crociato registrato dal Cagliari nel corso di questa annata. Il primo era arrivato con Andrea Belotti , mentre il secondo aveva riguardato Mattia Felici . Una serie di episodi sfortunati che ha complicato la stagione della squadra sarda, costretta più volte a fare i conti con assenze pesanti e lunghi tempi di recupero per diversi elementi della rosa.

L’infortunio nel finale di gara

Il problema per Idrissi si è verificato nel finale della partita. Il difensore era entrato in campo al 78’ al posto di Rodríguez, ma pochi minuti dopo, al termine di un’azione offensiva che avrebbe potuto portare al pareggio del Cagliari, ha accusato il dolore al ginocchio. In un primo momento il giocatore non aveva compreso la gravità della situazione e aveva chiesto di rimanere in campo. Tuttavia lo staff medico aveva già intuito che non si trattava di un semplice colpo. All’88’ l’allenatore ha quindi deciso di sostituirlo inserendo Leonardo Pavoletti. Le successive analisi hanno purtroppo confermato i timori iniziali, certificando un infortunio serio che lo costringerà a restare lontano dal campo per diversi mesi.