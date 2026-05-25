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lunedì 25 maggio 2026
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Le emozionanti parole di Pisacane nello spogliatoio: "Questa non è una partita vinta, è una dichiarazione"

Un video postato sui social dal Cagliari è virale: le parole dell'allenatore per i suoi calciatori dopo il successo a San Siro contro il Milan sono da brividi
3 min
TagsPisacaneCagliariMilan-Cagliari
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"Squadra. Gruppo. Famiglia". Così il Cagliari ha introdotto sui social un video, girato nello spogliatoio riservato al club sardo a San Siro dopo il successo in rimonta per 2-1 sul Milan nell'ultima giornata di Serie A. I rossoblù erano già salvi, non avevano più nulla da chiedere al campionato, se non il balzo al quattordicesimo posto in classifica, ma hanno vinto condannando i rossoneri all'Europa League. A fine gara Fabio Pisacane si è voluto congratulare con i suoi giocatori che lo hanno ascoltato in religioso silenzio prima di esplodere in un applauso collettivo finale.

Pisacane dopo Milan-Cagliari 1-2: "Tra qualche mese vi renderete conto di quello che avete fatto"

Il tecnico partenopeo ha preso la parola e ha detto, visibilmente orgoglioso: "Oggi non è una partita vinta, è una dichiarazione. La dichiarazione l'avete fatta a tutta l'Italia. A San Siro non vincono solo i più forti. Vince chi ha anima, coraggio e fame. E non c'è soddisfazione più bella di vedere la nostra ascesa. Perché questa sera avete dimostrato tanto, tanto, anzi: troppo".

"Perché, intanto, avete trovato le motivazioni per rimanere ancora in campana. E non è facile. Dopo un minuto abbiamo preso gol. Dopo un minuto. Guardatevi. Quanti ragazzi abbiamo? Tra qualche mese vi renderete conto di quello che avete fatto oggi. Quarantatré volte grazie, ma non bastano. Mi avete fatto diventare allenatore, forse. Vi ringrazierò per tutta la vita. Vi voglio bene, a tutti. Vi auguro una vacanza splendida con le vostre famiglie. Ciao!".

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