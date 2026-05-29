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Giulini sul futuro del Cagliari: "Pavoletti? Lo vedo bene da dirigente. Pisacane per due o tre anni..."

Parole importanti del presidente rossoblù: dalla scelta dell'ex attaccante al prolungamento di contratto dell'allenatore. In bilico il ds Angelozzi
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Fabio Pisacane a un passo dal rinnovo con il Cagliari. Ad annunciarlo, dopo il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, è stato il presidente del club rossoblù, Tommaso Giulini, intervenuto nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta" su Radiolina e Videolina. In bilico, ad oggi, il futuro del ds Guido Angelozzi, corteggiato anche da alcuni club di Serie B. Sullo sfondo, la possibilità di vedere Leonardo Pavoletti, fresco di addio, nel ruolo di dirigente nella società sarda.

Cagliari, Giulini annuncia: "Pisacane rinnova, firmeremo un biennale o un triennale"

È tempo di futuro in casa Cagliari. Così il presidente Giulini all'indomani della stagione sportiva 2025/26: "Il rinnovo di Pisacane? Firmeremo un biennale o un triennale, magari un biennale con opzione per un terzo anno, ma conta il giusto. Lo vediamo allenare da quattro anni ed è una spugna, sa rimanere lucido. Non ha mai perso la bussola. Il futuro di Angelozzi? Ci vedremo a breve, dovremo confrontarci sugli obiettivi e su quanto siamo allineati sul da farsi, come è giusto che sia. Dopodiché, anche il direttore ha tanti estimatori, si sa". Almeno il prossimo anno, non ci saranno stravolgimenti per quanto concerne i vertici societari: "Nella prossima stagione sarò ancora io il presidente e colui che dovrà cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare meglio. L'obiettivo sarà migliorare la classifica di quest'anno. Sicuramente proveremo a tenere i calciatori più appetiti sul mercato, sappiamo che arriveranno offerte per molti di loro e dovremo essere bravi a tenerne il più possibile sperando che poi i ragazzi vogliano rimanere al Cagliari. Senza dubbio, cedere tre o quattro calciatori importanti porterebbe maggiori difficoltà nel tentare di migliorare su quanto già c'è dentro".

Giulini sul futuro di Pavoletti: "Lo vedo bene nel ruolo di dirigente"

Giulini ha poi proseguito: "Voglio ringraziare Maurizio Fiori e Prashant Gupta che ci hanno dato fiducia davanti a quello che gli abbiamo raccontato l'estate scorsa sul nostro club, e hanno convinto gli investitori a comprare il 49% del club. Qui, come sappiamo, c'è un progetto sul nuovo stadio che è molto grande, molto più grande di me e di noi, e ho sempre detto che da solo - come azionista di maggioranza - avrebbe rappresentato una responsabilità troppo grossa. Questi investitori sono fondamentali per continuare questo percorso, sono convinto che in Comune stiano lavorando seriamente e duramente per arrivare agli ultimi step. Pavoletti in società? Ci dobbiamo incontrare, aspetto che somatizzi il suo addio al Cagliari, non so se sarà anche un addio al calcio giocato. Lo vedo bene nel ruolo di dirigente", ha concluso Giulini.

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