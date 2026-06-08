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Cagliari, Accardi è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale

Dopo la separazione con Angelozzi, i rossoblù hanno annunciato il suo successore
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Pietro Accardi è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Il club ha annunciato il nuovo arrivo a pochi giorni dall'ufficialità della separazione con Guido Angelozzi. Accardi torna in Serie A dopo i dieci anni con l'Empoli: due da team manager, e otto da ds dove ha conquistato due promozioni nella massima serie, tre salvezze consecutive e una semifinale di Coppa Italia. Dal giugno del 2024 all'aprile del 2025 ricopre il ruolo di direttore tecnico alla Sampdoria, l'ultima esperienza prima di approdare in Sardegna con un contratto fino al 2029.

Accardi è il nuovo ds del Cagliari

Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029. Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024".

Il comunicato del club

La nota ufficiale prosegue: "Tra i principali artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie, Accardi mette subito in evidenza le sue capacità manageriali: il suo lavoro è prezioso sia nella gestione che nella costruzione della rosa, abile nello scoprire il talento e trovare i profili più adatti per il gruppo, sia a livello calcistico che umano, così da valorizzare appieno il loro potenziale. Nella stagione 2024/25 ha svolto l’incarico di Direttore tecnico della Sampdoria. Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità. Benvenuto in Sardegna e buon lavoro, Direttore!".

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