Pisacane rinnova con il Cagliari: "Scelta nel segno della continuità"

Le strade del Cagliari e di Fabio Pisacane proseguiranno assieme. Attraverso un comunicato ufficiale il club sardo ha annunciato il rinnovo di contratto dell'allenatore fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. " Una scelta nel segno della continuità , della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore, e consolidato negli anni fino a diventare una storia professionale e umana indissolubilmente legata ai colori rossoblù e alla città che ha scelto come casa".

Rinnovo Pisacane, il Cagliari: "Volontà di proseguire insieme un cammino consolidato"

Nel comunicato, il club ha motivato la scelta del rinnovo: "Il rinnovo sino al 2028 conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori. Valori che continueranno a guidare il lavoro di Fabio Pisacane alla guida del Cagliari. Congratulazioni, Mister. Avanti insieme!". Pisacane ha vestito la maglia rossoblù da giocatore dal 2015 al 2021, quindi è passato in panchina: nel 2022 ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, prima di passare al settore giovanile, fino a guidare la Primavera, con cui nel 2025 ha vinto la Coppa Italia di categoria, primo storico trofeo del settore giovanile del club.

La prima stagione di Pisacane in Serie A

Alla prima stagione da allenatore in Serie A, Fabio Pisacane ha condotto il suo Cagliari al quattordicesimo posto in classifica con 43 punti. Diciassette le sconfitte, dieci i pareggi e undici le vittorie. Quaranta i gol segnati e cinquantatré quelli subiti.