Pisacane rinnova con il Cagliari: "Scelta nel segno della continuità"
Le strade del Cagliari e di Fabio Pisacane proseguiranno assieme. Attraverso un comunicato ufficiale il club sardo ha annunciato il rinnovo di contratto dell'allenatore fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. "Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore, e consolidato negli anni fino a diventare una storia professionale e umana indissolubilmente legata ai colori rossoblù e alla città che ha scelto come casa".
Rinnovo Pisacane, il Cagliari: "Volontà di proseguire insieme un cammino consolidato"
Nel comunicato, il club ha motivato la scelta del rinnovo: "Il rinnovo sino al 2028 conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori. Valori che continueranno a guidare il lavoro di Fabio Pisacane alla guida del Cagliari. Congratulazioni, Mister. Avanti insieme!". Pisacane ha vestito la maglia rossoblù da giocatore dal 2015 al 2021, quindi è passato in panchina: nel 2022 ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, prima di passare al settore giovanile, fino a guidare la Primavera, con cui nel 2025 ha vinto la Coppa Italia di categoria, primo storico trofeo del settore giovanile del club.
La prima stagione di Pisacane in Serie A
Alla prima stagione da allenatore in Serie A, Fabio Pisacane ha condotto il suo Cagliari al quattordicesimo posto in classifica con 43 punti. Diciassette le sconfitte, dieci i pareggi e undici le vittorie. Quaranta i gol segnati e cinquantatré quelli subiti.