Belotti non supera le visite mediche: sfuma la seconda stagione con il Cagliari

La seconda avventura rossoblù di Andrea Belotti (32) potrebbe essere al capolinea prima ancora di iniziare . L’esito dei test fisici non avrebbe convinto lo staff tecnico e medico , quindi, svanisce l’ipotesi di una seconda stagione con la maglia del Cagliari . La società, per il momento, non conferma la decisione ma dovrebbe farlo nelle prossime ore. Si era fatto male il 27 settembre dello scorso anno per riapparire in panchina il 4 aprile 2026 nella trasferta di Sassuolo: poi ha collezionato cinque presenze per pochi minuti nel finale di stagione. Durante l’estate, ha impiegato parte delle vacanze lavorando per farsi trovare pronto al raduno. Nonostante l’impegno, però, Belotti sarebbe apparso indietro rispetto ai tempi imposti dalla nuova stagione.

Scatenati

Il Como non si ferma più e mette anche le mani su Trevoh Chalobah (27) del Chelsea. A lungo inseguito anche dall’Inter, il difensore centrale è molto vicino al club lariano, che ha organizzato un ultimo vertice con i blues per chiudere tutti gli accordi. Cesc Fabregas (39) ha chiesto un profilo affidabile per la sua difesa e Chalobah risponde perfettamente all’identikit tracciato dall’allenatore spagnolo. Andrés Cuenca (19), intanto, è arrivato in città per legarsi anche ufficialmente alla società lombarda. In uscita, si segnala invece la partenza di Mërgim Vojvoda (31), che ha trovato da alcuni giorni l’intesa con l’Udinese.

Doppio innesto

Dopo la cessione di Tarik Muharemovic (23) al Leeds, il Sassuolo è in contatto con lo svincolato Francesco Acerbi (38) per un possibile ritorno e continuano a pensare a Pietro Comuzzo (21) della Fiorentina. La formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro. Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Diego Mascardi (19) dallo Spezia, mentre per il ruolo di portiere titolare il prescelto resta Lucas Perri (28) del Leeds. Il via libera per la sua partenza arriverà appena il club inglese troverà il sostituto.

Pallino di Giuntoli

L’Atalanta invece prosegue i dialoghi con il Bayer Leverkusen per arrivare all’intesa totale per Kerim Alajbegovic (18), una sorta di pallino del direttore Cristiano Giuntoli. Intanto la Dea prosegue i dialoghi con Ederson (27) per il rinnovo del contratto dopo il no dello United post visite. Infine, il Frosinone ha effettuato un sondaggio per il difensore croato Hrvoje Smolcic (25).