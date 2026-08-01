Cagliari, scoppia il caso Esposito: "Ha lasciato il ritiro senza permesso, prenderemo provvedimenti"
Sebastiano Esposito ha lasciato a sorpresa il ritiro del Cagliari. A comunicarlo è stato lo stesso club sardo in una nota ufficiale speficicando di riservarsi di valutare quanto accaduto per "adottare i conseguenti provvedimenti".
Caso Esposito, il comunicato Cagliari
Il comunicato del Cagliari: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno".
"Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".