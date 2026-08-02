Cagliari, buon pareggio in Germania con l'Union Berlino

Il Cagliari chiude il ritiro estivo con un pareggio per 2-2 sul campo dell'Union Berlino. La formazione guidata da Fabio Pisacane accarezza a lungo la vittoria, grazie alle reti di Trepy e Mendy, ma nei minuti conclusivi subisce il ritorno dei tedeschi, trascinati dalla doppietta di Ansah. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni da gol, i rossoblù cambiano marcia nella ripresa. A rompere l'equilibrio è Trepy, che al 49' sfrutta al meglio l'assist di Fazzini e supera il portiere con un elegante pallonetto. Il raddoppio arriva poco dopo la metà della seconda frazione, quando Mendy si mette in proprio, salta diversi avversari e firma il 2-0 con una conclusione precisa.