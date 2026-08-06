Cagliari, festa a Pula. Pisacane: "Questo è un gruppo compatto"

Festa in piazza per il Cagliari, entusiasmo dei tifosi, allegria, fiducia. Ma non al punto di oscurare il caso dell’estate rossoblù, la “fuga” di Sebastiano Esposito dal ritiro, la reazione del Cagliari che ha avviato la procedura per una multa salatissima, pari al 20% dello stipendio lordo mensile che percepisce il giocatore. Vale a dire circa trentamila euro. La linea dura è stata confermata prima della presentazione nella affollatissima piazza del Popolo della cittadina turistica di Pula dal dg Stefano Melis: "Ci eravamo resi disponibili a migliorare un contratto già molto ricco e di lunga durata. Per tutta risposta ci siamo ritrovati davanti a una sorta di estorsione. Aspettavamo il giocatore ad Assemini per la ripresa della preparazione, invece ci è stato recapitato un certificato medico dai contenuti imbarazzanti. Esposito, mal consigliato dal suo procuratore, ha lasciato il ritiro nella notte, mancando di rispetto al gruppo, al tecnico, allo staff e ai tifosi rossoblù. Il giocatore è sicuramente sul mercato, ma il Cagliari valuterà unicamente offerte congrue al suo valore tecnico e in linea con la sua reiterata richiesta di avere un ingaggio vicino al doppio di quello attuale". A fronte di un contratto da 900 mila euro netti sino al 2030, il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, aveva inizialmente chiesto un aumento sino a 1,8 milioni, per poi scendere a 1,6. Una situazione intricata, dunque, a cui non sarà facile trovare una soluzione. Sinora, hanno chiesto informazioni Atalanta, Hull City e, timidamente, il Como. Il Cagliari ha fatto il prezzo: quindici milioni. Nel frattempo il club sardo è corso ai ripari ingaggiando Daniel Maldini dall’Atalanta.

Notizie Ultim'ora Cagliari a un passo da Maldini, prestito più diritto di riscatto L'abbraccio Niente che abbia rovinato il clima di festa all’arrivo della squadra. Pisacane sul palco ha ricordato Gigi Riva, in vista del trofeo di sabato con il Nizza, poi si è soffermato sul lavoro sin qui svolto: "Non partiamo da zero, bravi i ragazzi che sono rimasti a tirare il gruppo e quelli che sono arrivati a mettersi subito a disposizione". Inevitabile il riferimento al gruppo, con sottile riferimento alla maretta generata dal caso Esposito. "È una squadra di persone vere, quello che abbiamo ottenuto è frutto della compattezza del gruppo". Ovazione per il capitano Alessandro Deiola, che ha ereditato la fascia da Pavoletti: "Un sardo capitano del Cagliari, è un sogno che si realizza. Ci pensavo da ragazzino e l’ho realizzato". A chiudere la festa passerella per i nuovi arrivati e per quelli che sono stati definiti i “giovani senatori”, da Obert a Adopo, passando per Zappa. Poi, giù il sipario. Il calcio che conta, intanto, si avvicina a grandi passi.