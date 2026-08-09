Maldini al Cagliari, è ufficiale: arriva in prestito, ecco il comunicato

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, che si trasferisce in rossoblù dall’ Atalanta BC in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni sportive". Così inizia il comunicato del Cagliari per annunciare l' acquisto in prestito dell'ex Lazio Maldini , figlio di Paolo. "Classe 2001, nato a Milano, è cresciuto nel vivaio del Milan sino al debutto in Prima Squadra, avvenuto ad appena 18 anni, il 2 febbraio 2020 contro il Verona. Nella stagione successiva 9 presenze tra Europa League e campionato per poi proseguire la scalata: nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Champions League in trasferta contro il Liverpool (15 settembre 2021), pochi giorni dopo segna la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna contro lo Spezia. Sarà un'annata fondamentale: gioca 13 gare, dà il suo contributo alla conquista dello Scudetto", scrive la società sarda.

Il Cagliari annuncia Maldini

Sul proprio sito il Cagliari ha ricordato la carriera sin qui di Maldini, compresa l'ultima parentesi alla Lazio di Sarri (10 partite e 2 gol). "Ben strutturato fisicamente, alto 188 centimetri, Maldini è un calciatore duttile: ottime qualità tecniche, può agire sia sulla trequarti che come esterno offensivo o, all'occorrenza, anche da mezz'ala. Buona visione di gioco, particolarmente abile nell'uno contro uno, dotato di un buon calcio, grazie alle sue qualità sa arrivare con facilità alla conclusione o mettere i compagni nelle migliori condizioni di segnare. Benvenuto in rossoblù, Daniel!", continua il Cagliari, che sui social anche ha annunciato il nuovo acquisto con foto e video.