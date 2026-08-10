Matteoli: “Il mio Cagliari è strutturato, si salverà subito”

A 67 anni non molla di un centimetro e calca ancora i campi di calcetto, insieme all’amico di una vita, Vittorio Pusceddu, ma senza l’altro componente del trio, Gianluca Festa, trasferitosi in Liguria per allenare la Sanremese. Gianfranco Matteoli ha solo qualche capello bianco, per il resto è lo stesso di quando era capitano del Cagliari : diretto, acuto, senza peli sulla lingua. Quando gli si chiede delle recenti vicende della Nazionale, glissa: «No comment». Sul resto, è un libro aperto. Matteoli, il campionato si avvicina, il Cagliari in che posizione parte? «La solita, nel lotto delle concorrenti per la salvezza. Ma ormai è una squadra ben strutturata, attraverserà momenti difficili ma non avrà problemi a salvarsi». Sono arrivati tanti centrocampisti nuovi, da Winks a Romano. «Per giudicarli aspettiamo le partite vere, adesso influiscono i carichi di lavoro, un giudizio sarebbe affrettato». Pisacane crede nei giovani, come Trepy e Mendy. «Sono giovani, per l’appunto, bisogna dargli tempo. Sono sincero, all’inizio Mendy non mi aveva convinto, perché mancava di tecnica. Poi, però, ho notato che dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso. Insomma, mi sono ricreduto». A proposito di giovani, lo è anche Pisacane.

« Ha fatto bene, battendo lo scetticismo iniziale . Bravo Giulini che ha creduto in lui e lo ha sostenuto. L’appoggio della società è stato decisivo, ma la salvezza è anche merito del diesse Angelozzi».

Passando alle cose spiacevoli, c’è il caso Esposito.

«Non entro nel merito della trattativa con la società, ma trovo scandaloso il certificato medico per stress emotivo. Lo stress lo vive il contadino che ho visto questa mattina andare verso il campo sotto un sole feroce, o mio padre che si alzava all’alba per mungere le pecore. Ci vuole rispetto, io non mi sarei mai sognato di fare una cosa del genere».



Parliamo del campionato. La favorita per lo scudetto?

«L’Inter è ancora la più forte. Il Napoli può darle fastidio, ma parte dietro».



La Roma in precampionato sta subendo scoppole.

«Che lasciano il tempo che trovano. Il lavoro pesa, i risultati delle amichevoli non contano».



Gasperini si lamenta.

«Alla fine del calciomercato vedrete che l’organico sarà al completo e la squadra in condizioni di fare una grande stagione».

E in Europa?

«Il discorso è diverso. Sul palcoscenico internazionale ti confronti con i colossi. È tutto più complicato».



Anche perché il calcio italiano attraversa una crisi.

«Abbiamo dimenticato di insegnare la tecnica ai nostri giovani. Servono anni per affinarla, insegnare la tattica è molto più semplice. Ma senza la tecnica di base dove vuoi andare?».



Adesso si corre di più, però.

«Storie. I calciatori di un tempo sembravano lenti da lontano. Quando te li trovavi di fronte era un’altra faccenda. Ricordo quando ero al Como e andammo in A il nostro allenatore, il povero Burgnich, organizzò una partita con i suoi ex compagni dell’Inter, c’erano Facchetti, Corso, Suarez. Io mi fermavo durante la partita a guardarli, fenomeni autentici».



Lei è stato campione d’Italia con l’Inter nell’89 ma i primi passi li ha mossi nel Como. Cosa pensa del fenomeno Fabregas?

«Una realtà incredibile. Ai miei tempi il Como vendeva, adesso compra».



Allora sfornava talenti.

«Merito del compianto Mino Favini, il mio maestro. Mi incoraggiava quando dicevano di mollare perché ero piccolo e sardo».

Invece…

«Qualcosa ho fatto. Ma c’erano tanti ragazzi bravi. Ricordo Oreste Didonè, fenomeno allo stato puro. Il suo allenatore in Primavera, Giorgio Rustignoli, diceva: “Quando faccio la formazione do il 9 a Didoné e lancio le altre maglie negli spogliatoi, non importa chi le prende”. Lo ha tradito la testa, la poca determinazione. Peccato».