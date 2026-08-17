Paura per Trepy, il calciatore del Cagliari in terapia intensiva: ha rischiato di annegare in piscina

Paura in casa del Cagliari per le condizioni di Yael Trepy , giovane attaccante del club rossoblù, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari . Al momento non sono state rese note dal club sardo le circostanze che hanno portato il giocatore al ricovero, ma da quanto si apprende Trepy avrebbe rischiato di annegare in una piscina mentre si trovava nel Nord Sardegna nella pausa di Ferragosto. Il Cagliari ha pubblicato una nota chiedendo poi il rispetto della privacy della famiglia.

La nota del Cagliari sulle condizioni di Trepy

Ecco la nota ufficiale del club sulle condizioni del giovane giocatore: "Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".