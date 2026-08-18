Il dramma di Trepy: si valutano eventuali danni cerebrali

È andato a un passo dalla morte ma, se il quadro clinico evolverà favorevolmente, come pare, Yael Trepy tornerà a un’esistenza normale e potrà riprendere la carriera di calciatore professionista. A salvarlo, l’intervento degli amici, che lo hanno ripescato dall’acqua della piscina nella quale stava affogando, il trasporto d’emergenza con l’elicottero del 118 che lo ha trasferito all’ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari, e le cure dell’équipe guidata dalla dottoressa Antonella Grazia Anna Vaccarella, che lo hanno tenuto in vita. Adesso, il 20enne attaccante francese del Cagliari è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in coma farmacologico e intubato. Secondo le prime analisi non avrebbe subito danni irreparabili al cervello e al cuore, ma la prognosi è riservata, per fare una valutazione approfondita bisognerà aspettare che Yael sia risvegliato.

Trepy, cosa è successo I fatti. Trepy stava trascorrendo i due giorni di riposo concessi da Pisacane dopo la vittoriosa gara con l’Arezzo di Coppa Italia in una villa di amici a Porto Cervo. Intorno alle 18 di sabato il dramma. Trepy, che secondo le prime informazioni non sa nuotare, mentre si trovava in acqua è andato in difficoltà. Non si sa se perché si è trovato inavvertitamente nella parte più profonda della piscina o per un malore. Fatto sta che il ragazzo è sparito sott'acqua ed è trascorso qualche tempo prima che gli amici si rendessero conto della situazione e intervenissero. Le condizioni di Trepy sono apparse subito gravi, il 118 ha fatto scattare il piano di emergenza. Dalla base di Olbia-Venafiorita è decollato l’elicottero, a bordo del quale personale iperspecializzato ha effettuato le manovre di rianimazione e ha intubato il giocatore. Dopo l’atterraggio a Sassari in uno sterrato nei pressi della sede provinciale dell’Inps in via Rockfeller, a circa un chilometro dall’ospedale (l’eliporto sul tetto del nosocomio non è mai entrato in funzione perché fuori norma già al tempo della realizzazione), un’ambulanza ha trasferito Trepy nel reparto di Terapia intensiva, dove adesso è sotto controllo. A Sassari si è precipitato il responsabile medico del club, Gabriele Cirillo, che è in stretto contatto con i colleghi che seguono il caso. Questa mattina sarà emesso un bollettino di aggiornamento.