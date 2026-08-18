Trepy, il bollettino medico del Cagliari: "È stato estubato ed è vigile e collaborante"
Notizie incoraggianti sulle condizioni di Yael Trepy. Il giovane attaccante del Cagliari, che nei giorni scorsi ha rischiato di annegare in una piscina, è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari. La struttura sanitaria sarda ha diramato un comunicato ufficiale, aggiornando tutti sulle condizioni dell'attaccante rossoblù.
Trepy il comunicato ufficiale dell'ospedale
“Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio. «Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente», ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. Al risveglio, il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni cliniche saranno comunicati in relazione all’evoluzione del quadro”.
Giulini su Trepy: "Un passo alla volta""Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto. Poco fa Ã¨ arrivata quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme". Queste le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini sui social. Il patron dei rossoblù ha voluto commentare le ultime notizie relative al giovane attaccante, ricoverato all'Ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa.
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