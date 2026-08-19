Sospiro di sollievo per Trepy: nessun danno neurologico, la degenza non sarà lunga 

Migliorano le condizioni di Yael Trepy, attaccante francese classe 2006 del Cagliari, ricoverato d'urgenza domenica pomeriggio all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un episodio di rischio di annegamento. A fare il punto sullo stato di salute del giovane calciatore, nel corso di una conferenza stampa a Sassari, è stata Stefania Milia, direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza dell'Aou di Sassari. "Abbiamo potuto svegliarlo e rilevare assenza di criticità neurologiche. Yael Trepy respira bene, per ora va monitorato e progressivamente potremo costruire un percorso che gradualmente lo porterà fuori dalla terapia intensiva", ha spiegato Milia. "Vedremo domattina quelle che saranno le sue evoluzioni, se tutto va bene non penso a una degenza troppo lunga".