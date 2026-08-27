Trepy del Cagliari dimesso dall'ospedale: "È in buone condizioni"

Yael Trepy è stato dimesso nel pomeriggio di oggi dall'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Il giovane calciatore del Cagliari Calcio lascia l'ospedale in buone condizioni cliniche, dopo il percorso di cura iniziato in seguito al grave episodio che ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata. Dopo la fase più critica e il progressivo miglioramento delle condizioni respiratorie, Trepy era stato trasferito dalla Terapia Intensiva alla Pneumologia clinica e interventistica delle cliniche universitarie di viale San Pietro, dove ha proseguito le cure e il recupero sino alle dimissioni di oggi. Il giocatore, accompagnato dalla madre, ha salutato sorridente il personale del reparto, il direttore generale e il direttore sanitario.

"Trepy in buone condizioni" "Il paziente viene dimesso oggi in condizioni cliniche complessivamente buone, dopo un percorso clinico che ha evidenziato un progressivo e significativo recupero - spiega Pietro Pirina, direttore della Pneumologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari - Gli accertamenti effettuati durante la degenza hanno mostrato un quadro in miglioramento e hanno consentito di programmare con serenità la dimissione". "La dimissione di Yael è una notizia che ci rende particolarmente felici - afferma il direttore generale dell'Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti - e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto lavorare insieme tanti professionisti".