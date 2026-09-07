Cagliari, grave lutto per Kevin Carlos: è morta la mamma
Il Cagliari si stringe attorno a Kevin Carlos in un momento di grande dolore. È morta la mamma del calciatore rossoblù e la società sarda ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza al giocatore e alla sua famiglia attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.
Cagliari, il messaggio per Kevin Carlos
"Il presidente Tommaso Giulini, l'allenatore Fabio Pisacane e tutto il Cagliari esprimono il proprio cordoglio e si stringono con affetto attorno a Kevin Carlos per la scomparsa della cara mamma", si legge nel messaggio diffuso dal club. La notizia è arrivata nel giorno della terza giornata di campionato, con il Cagliari impegnato in casa contro il Lecce alle ore 18:30.
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