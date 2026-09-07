Dramma Felici, si fa male e scoppia in lacrime in campo: le condizioni
CAGLIARI - Festa a metà per il Cagliari, dove la gioia per il successo ottenuto contro il Lecce all'Unipol Domus (nel match valido per la terza giornata di Serie A) si mescola alla preoccupazione per le condizioni di Mattia Felici, che è uscito dal campo in lacrime dopo un infortunio al ginocchio.
Cagliari, dramma Felici: nuovo infortunio e lacrime
Dopo essere stato già frenato nella passata stagione dalla rottura del crociato e tornato in campo di recente, il 25enne attaccante è entrato al 61' al posto di Fazzini (autore dell'assist per il gol vittoria dirmato da Daniel Maldini) ma ha dovuto lasciare il posto a Gagliardini al 74' per un problema accusato su un tentativo di affondo. Crollato a terra, Felici si è messo le mani sul volto senza trattenere le lacrime, lasciando poi comunque il campo senza barella. "L'infortunio di Felici? Ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce" ha poi detto dopo il match Pisacane, tecnico del Cagliari che attende ora gli esami strumentali per capire le condizioni del calciatore.
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