Felici, che sfortuna: rottura del legamento crociato, si opererà nei prossimi giorni
Mattia Felici, che sfortuna. Dopo essere scoppiato in lacrime durante Cagliari-Lecce, il fantasista rossoblù è venuto oggi a conoscenza dell'esito degli esami strumentali, a cui si è sottoposto dopo l'infortunio al ginocchio riportato all'Unipol Domus lo scorso lunedì. Il responso, per un ragazzo appena rientrato dal medesimo problema, è di quelli che ti lasciano senza parole: "rottura del legamento crociato anteriore" e stagione compromessa. Sarà operato nelle prossime ore.
Cagliari, nuovo infortunio al ginocchio per Felici: il report medico ufficiale
Qui di seguito il report medico ufficiale del Cagliari Calcio, che ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni di Felici: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".
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