Felici, che sfortuna: rottura del legamento crociato, si opererà nei prossimi giorni

Mattia Felici, che sfortuna. Dopo essere scoppiato in lacrime durante Cagliari-Lecce, il fantasista rossoblù è venuto oggi a conoscenza dell'esito degli esami strumentali, a cui si è sottoposto dopo l'infortunio al ginocchio riportato all'Unipol Domus lo scorso lunedì. Il responso, per un ragazzo appena rientrato dal medesimo problema, è di quelli che ti lasciano senza parole: "rottura del legamento crociato anteriore" e stagione compromessa. Sarà operato nelle prossime ore.