Incidente stradale per Daniel Maldini: trasportato in ospedale per accertamenti

Incidente stradale per Daniel Maldin i. L'attaccante del Cagliari, match winner della sfida di Bergamo contro l'Atalanta di Sarri , è stato coinvolto in uno scontro tra due vetture avvenuto intorno alle ore 5:15 in via Caracciolo, nella zona nord di Milano. Maldini ha riportato conseguenze non gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Daniel Maldini coinvolto in un incidente stradale: le condizioni del giocatore del Cagliari

Paura per Daniel Maldini, coinvolto insieme ad altre cinque persone in un incidente stradale tra due auto. Tutte le persone coinvolte sono ferite in modo non grave, compreso il giocatore del Cagliari: oltre al "figlio d'arte", c'erano sul posto due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni. Sono immediatamente intervenute tre ambulanze e un'automedica, con uno dei feriti che è stato medicato direttamente sul luogo dell'impatto. Gli altri cinque sono stati trasportati in ospedale, in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.