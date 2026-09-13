La settimana del Casteddu, 5 poster imperdibili sul Cagliari in edicola con il Corriere dello Sport!

La grande vittoria di Bergamo ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi del Cagliari, incantati dallo spettacolare inizio di stagione della squadra di Pisacane (finora protagonista di tre vittorie e una sola sconfitta in campionato).

Per celebrare al meglio il successo in trasferta in casa dell'Atalanta, il Corriere dello Sport ha deciso di omaggiare la terra, il popolo e la squadra sarda con "la settimana del Casteddu".