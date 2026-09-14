La sua Porsche Carrera 4 è uscita da una laterale di corso Sempione (via Tolentino) e si è immessa in via Caracciolo senza rispettare la precedenza. È arrivata da sinistra una Golf e lo scontro è stato inevitabile: la Golf, infatti, è stata spinta contro una Mercedes parcheggiata, danneggiata sul lato del conducente. A bordo della Porsche c’erano Maldini Jr e tre amici (una ragazza e due ragazzi), mentre sulla Golf un uomo e una donna. Nessuno ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine e i soccorsi (tre ambulanze e un’automedica) sono intervenuti poco dopo le 5. Tutti i coinvolti, tranne un 19enne medicato sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso. Maldini è stato portato al Fatebenefratelli e dimesso rapidamente: secondo il suo avvocato Danilo Buongiorno è tornato a casa in buone condizioni di salute.