Daniel Maldini, i test tossicologici hanno dato esito negativo. Oggi torna in campo con il Cagliari
La sua Porsche Carrera 4 è uscita da una laterale di corso Sempione (via Tolentino) e si è immessa in via Caracciolo senza rispettare la precedenza. È arrivata da sinistra una Golf e lo scontro è stato inevitabile: la Golf, infatti, è stata spinta contro una Mercedes parcheggiata, danneggiata sul lato del conducente. A bordo della Porsche c’erano Maldini Jr e tre amici (una ragazza e due ragazzi), mentre sulla Golf un uomo e una donna. Nessuno ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine e i soccorsi (tre ambulanze e un’automedica) sono intervenuti poco dopo le 5. Tutti i coinvolti, tranne un 19enne medicato sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso. Maldini è stato portato al Fatebenefratelli e dimesso rapidamente: secondo il suo avvocato Danilo Buongiorno è tornato a casa in buone condizioni di salute.
Maldini jr, patente ritirata
Poco dopo l’incidente i vigili lo hanno sottoposto all’alcoltest: 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 mg/l alla seconda (quasi il doppio del limite di 0,5). A Maldini Jr è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Anche il pretest antidroga sarebbe risultato positivo. Maldini Jr aveva trascorso la serata a Milano con gli amici dopo aver segnato il rigore decisivo nella vittoria 2-1 del Cagliari contro l’Atalanta a Bergamo la sera precedente. Dal punto di vista sportivo non rischia sanzioni dalla giustizia federale: al massimo una multa interna da parte del suo club.
Il Cagliari aspetta Maldini in campo: negativi i test antidroga
All'ora di pranzo il Cagliari ha pubblicato un comunicato stampa, affermando che Maldini è risultato negativo a qualsiasi test antidroga: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".
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