Esami tossicologici online: Maldini pubblica tutto sui social
Daniel Maldini ha pubblicato sui social le analisi tossicologiche effettuate dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano, mostrando i risultati degli esami: tutti negativi. Il giocatore del Cagliari ha così confermato quanto già comunicato dal club nelle ore successive all'accaduto. Di seguito, infatti, la nota del club: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".
Maldini, tutti negativi gli esami tossicologici
Maldini era rimasto coinvolto in un incidente nella notte tra sabato e domenica, dopo la partita tra Atalanta e Cagliari in cui aveva anche segnato, quando la sua Porsche si era scontrata con una Volkswagen Golf. Nessuno dei coinvolti aveva riportato ferite gravi, ma il calciatore era stato trasportato in ospedale per accertamenti e successivamente dimesso.
Maldini, guida in stato di ebrezza e patente ritirata
A seguito dell'incidenteMaldini era risultato positivo all'alcoltest, con valori di 0,91 e 0,89 mg/l, oltre il limite consentito, motivo per cui gli era stata ritirata la patente ed era scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ora la pubblicazione degli esami tossicologici chiarisce invece l'esito negativo per quanto riguarda le altre sostanze.
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