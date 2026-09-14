Esami tossicologici online: Maldini pubblica tutto sui social

Daniel Maldini ha pubblicato sui social le analisi tossicologiche effettuate dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano, mostrando i risultati degli esami: tutti negativi. Il giocatore del Cagliari ha così confermato quanto già comunicato dal club nelle ore successive all'accaduto. Di seguito, infatti, la nota del club: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".

Cagliari Daniel Maldini, i test tossicologici hanno dato esito negativo. Oggi torna in campo con il Cagliari Maldini, tutti negativi gli esami tossicologici Maldini era rimasto coinvolto in un incidente nella notte tra sabato e domenica, dopo la partita tra Atalanta e Cagliari in cui aveva anche segnato, quando la sua Porsche si era scontrata con una Volkswagen Golf. Nessuno dei coinvolti aveva riportato ferite gravi, ma il calciatore era stato trasportato in ospedale per accertamenti e successivamente dimesso.