Il Cagliari ai giovani, ora Pisacane può sognare: è il migliore avvio dall’anno dello Scudetto

Nel festoso dopogara di Bergamo, il presidente Tommaso Giulini ha sussurrato una sorta di segreta speranza al gruppetto dei dirigenti rossoblù: «Quest’anno forse ci divertiamo». Come dire, il Cagliari potrebbe navigare ben oltre la quota salvezza e correre sbarazzino su tutti i campi, evitando la sofferenza finale tipica delle squadre che lottano per restare in Serie A. Tutto questo, a dispetto della giovane età della squadra rossoblù e del fatto che il suo allenatore, Fabio Pisacane, è soltanto al suo secondo anno nella massima serie. La linea giovane paga, a patto che sia condivisa da società e staff tecnico e condotta con criterio. Il Cagliari, con un’età media di 24,5, è quinto tra le squadre più giovani, preceduto da Parma (23,6), Monza (23,7), Frosinone (23,9) e Fiorentina (24,4). Il più grande successo del momento, quindi, è avere nove punti in classifica dopo quattro giornate con una rosa in linea con i programmi societari che puntano sulla valorizzazione delle nuove leve. Quasi un miracolo.

L'allenatore Impossibile non riconoscere i meriti di Pisacane e del suo staff (in particolare l’espertissimo vice Giacomo Murelli) che hanno presentato ai nastri di partenza del campionato una squadra competitiva nonostante il calciomercato sia stato una specie di tsunami. A Pisacane è stata data in mano una squadra stravolta, senza i due migliori marcatori (Esposito e Borrelli) e senza l’astro nascente del calcio italiano, Marco Palestra, finito al Chelsea in un’operazione che ha fruttato all’Atalanta circa sessanta milioni di euro. Con un centrocampo e un attacco quasi totalmente nuovi e una difesa con il sorprendente Deiola al posto del colombiano Mina, universalmente riconosciuto come uno dei leader del gruppo, il Cagliari ha dimostrato di essere all’altezza. Non solo: ha sinora espresso il gioco più bello da quando è ritornato in Serie A nel 2023 dopo aver battuto ai playoff il Bari.