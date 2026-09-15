Il Cagliari ai giovani, ora Pisacane può sognare: è il migliore avvio dall’anno dello Scudetto
Nel festoso dopogara di Bergamo, il presidente Tommaso Giulini ha sussurrato una sorta di segreta speranza al gruppetto dei dirigenti rossoblù: «Quest’anno forse ci divertiamo». Come dire, il Cagliari potrebbe navigare ben oltre la quota salvezza e correre sbarazzino su tutti i campi, evitando la sofferenza finale tipica delle squadre che lottano per restare in Serie A. Tutto questo, a dispetto della giovane età della squadra rossoblù e del fatto che il suo allenatore, Fabio Pisacane, è soltanto al suo secondo anno nella massima serie. La linea giovane paga, a patto che sia condivisa da società e staff tecnico e condotta con criterio. Il Cagliari, con un’età media di 24,5, è quinto tra le squadre più giovani, preceduto da Parma (23,6), Monza (23,7), Frosinone (23,9) e Fiorentina (24,4). Il più grande successo del momento, quindi, è avere nove punti in classifica dopo quattro giornate con una rosa in linea con i programmi societari che puntano sulla valorizzazione delle nuove leve. Quasi un miracolo.
L'allenatore
Impossibile non riconoscere i meriti di Pisacane e del suo staff (in particolare l’espertissimo vice Giacomo Murelli) che hanno presentato ai nastri di partenza del campionato una squadra competitiva nonostante il calciomercato sia stato una specie di tsunami. A Pisacane è stata data in mano una squadra stravolta, senza i due migliori marcatori (Esposito e Borrelli) e senza l’astro nascente del calcio italiano, Marco Palestra, finito al Chelsea in un’operazione che ha fruttato all’Atalanta circa sessanta milioni di euro. Con un centrocampo e un attacco quasi totalmente nuovi e una difesa con il sorprendente Deiola al posto del colombiano Mina, universalmente riconosciuto come uno dei leader del gruppo, il Cagliari ha dimostrato di essere all’altezza. Non solo: ha sinora espresso il gioco più bello da quando è ritornato in Serie A nel 2023 dopo aver battuto ai playoff il Bari.
Le mosse
Il Cagliari è una squadra viva, con una difesa di ferro (solamente due reti subite), un attacco non al fulmicotone (quattro gol all’attivo) ma che costruisce molto (xG 4.34) e che quindi ha margini di crescita. Pisacane poi ha compiuto progressi formidabili, dimostrando di essere reattivo e senza timori. A Bergamo non ha esitato a ricorrere al 21enne Kofler, arrivato quest’estate in prestito dal Sudtirol, per rinsaldare la difesa, sostituendo Maldini, che aveva visto arrancare sulla fascia sinistra. Decisioni rapide, nette, in linea con il progetto tecnico elaborato all’inizio della stagione, che prevede un Cagliari duttile, capace di passare dal 4-4-1-1 al 4-3-2-1 e, all’occorrenza, anche al 4-3-3, con esterni d’attacco pungenti e capaci di sparigliare il gioco. Il campionato è lungo e i giudizi definitivi sono ancora di là da venire, resta il bilancio entusiasmante di queste prime quattro giornate, con tre vittorie e una sconfitta di misura contro l’Inter, una delle superpotenze calcistiche europee. Ci riuscì solo il Cagliari di Gigi Riva, quello che nel 1970 conquistò lo scudetto. Ed è tutto dire.
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