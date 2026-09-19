Pisacane esalta Romano: "Non sa quanto è forte, mi ricorda Strootman". E su Maldini...

Il Cagliari continua a sorprendere tutti: vince anche a Udine e sale al terzo posto in classifica, in attesa delle altre partite. Un inizio di stagione incredibile per la squadra di Pisacane , frutto di un grande lavoro, specialmente con i giovani. Su tutti, il nome che spicca dopo le prime uscite stagionali è quello di Alessandro Romano . Arrivato in estate dalla Roma , il centrocampista sta conquistando tutti, persino il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini che lo ha strappato alla Svizzera e lo ha convocato con la maggiore per le prossime partite di Nations League. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dei rossoblù Pisacane ne ha parlato così: "Alessandro non si rende nemmeno conto di quanto sia forte. Mi ricorda Strootman , ma credo abbia un impatto ancora maggiore dal punto di vista fisico".

Pisacane: "Maldini? Dopo l'incidente non era al massimo"

Pisacane prosegue su Romano: "Deve giocare tanto, anche se commette degli errori, perché ha bisogno di fare esperienza e continuare il suo percorso di crescita. Rispetto a Palestra, che qualche errore lo ha commesso, mi sembra un giocatore ancora più maturo". In conferenza stampa, Pisacane ha parlato anche di Maldini, tornato subito al gol contro l'Udinese dopo l'incidente stradale di cui era stato protagonista nello scorso weekend: "Dopo l'incidente aveva rimediato una contusione e non era al massimo, ma mi ha dato la sua disponibilità e ho deciso di mandarlo in campo. Quello che ha fatto oggi conferma le qualità che avevo già visto in lui. Inoltre si sta creando una bella intesa con i compagni di reparto e sarebbe stato un errore non utilizzarlo".

"Crediamo nelle qualità di Mendy. Adopo lo vedo sempre più sicuro"

Pisacane ha poi parlato di Mendy: "È un ragazzo molto giovane che arriva da un contesto completamente diverso e deve ancora costruire alcune basi. Lo abbiamo scelto perché crediamo nelle sue qualità e ora sta trovando continuità. Ha delle caratteristiche innate, mentre altre dovranno emergere con il tempo: per questo non va penalizzato quando sbaglia, ma aiutato a credere nelle proprie capacità". E infine un intervento su Adopo: "Gli avevo chiesto di seguire uno dei due esterni dell'Udinese. È un giocatore che riesce ad adattarsi bene alle diverse situazioni, sia quando deve allargarsi sia quando deve difendere più dentro al campo. Mi sta sorprendendo per la crescita che sta mostrando e partita dopo partita lo vedo sempre più sicuro".