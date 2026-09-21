Elia Caprile, l'intervista esclusiva: "Questo Cagliari genera felicità"

Il portiere è la rappresentazione metafisica del concetto che in questo mondo nasciamo soli e continuiamo a vivere principalmente con noi stessi, anche se tutto attorno ci sono “una terra, un popolo e una squadra”, per citare il motto tanto caro ai tifosi del Casteddu . Eppure nessun portiere è davvero un’isola. Non lo è neanche Elia Caprile, l’uomo dei miracoli di Cagliari , il para-tutto che ha imparato a combattere il senso d’abbandono con uno stratagemma mentale. «Quando i miei compagni attaccano penso in negativo, cioè che possiamo perdere la palla da un momento all’altro. Mi preparo all’imprevisto, diciamo al dramma. Un mental coach mi ha aiutato a capire quanto è importante restare in partita. Ad esempio urlo, anche se in certi stadi la mia voce non si sente, e richiamo i compagni non perché sbaglino, ma perché devo restare sul pezzo io. In Italia l’aspetto mentale è davvero troppo sottovalutato».

Siete uomini soli, voi portieri.

«I più soli al mondo. Siamo vestiti in modo diverso, abbiamo i guanti, indossiamo persino colori differenti. Quando le cose vanno bene di solito hai tante persone attorno che poi non esistono più quando le cose si mettono male. Un bravo portiere deve scegliersi le persone giuste».

Le sue quali sono?

«La famiglia, i compagni di ruolo Sherri e Radunovic, i preparatori Bucci e Berretta. Gente che mi aiuta nei momenti negativi e che mi tiene ancorato alla realtà quando le cose vanno bene e rischio di andare fuori strada».

Non perdere la direzione era anche uno dei suggerimenti del loco Bielsa.

«Guardate che è loco veramente eh. Quando ero al Leeds ci ripeteva sempre che la partita dura solo 90 minuti e che poi durante la settimana ci sono la famiglia, i problemi, il riposo, il tempo libero, insomma l’esistenza. Ma chi li fa questi discorsi al giorno d’oggi? Solo uno così. Prima di una gara contro il Chelsea ci ha raccontato la storia di un suo amico minatore che sotto terra trovava conforto nel pensiero di rivedere la propria famiglia. Bielsa, come Pisacane, insiste molto sul non sbagliare mai l’atteggiamento. A Cagliari questa cosa la sento viva sulla pelle».

Rappresentate un’isola.

«Siamo il sogno di tanti bimbi e di tanti adulti che fanno enormi sacrifici enormi per seguirci, anche a tanti chilometri di distanza».

Sabato alle 18, prima di Roma-Inter, eravate primi in classifica, soli soli, voi e la vostra gente.

«Che bello. E che belli sono i sogni. Pisacane dopo la vittoria di Udine ci ha ricordato che il calcio può anche migliorare la vita delle persone. Sabato abbiamo donato felicità. Però dobbiamo ricordarci che la missione è arrivare alla salvezza il prima possibile. Soltanto dopo possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni».

L’ultimo Cagliari a partire così forte era stato quello di Gigi Riva, nell’anno dello scudetto. Almeno all’Europa ci pensate?

«La nostra gente merita questo e molto altro. Però merita anche la nostra dedizione totale alla causa, cioè alla salvezza, senza voli pindarici».

Le tre vittorie nelle prime tre trasferte, un unicum nella storia rossoblù, dicono qualcosa del vostro modo di giocare?

«Nulla è casuale. Raccontano la nostra voglia di imporre un’idea di calcio. E quando il gioco non è fluido come vorremmo, combattiamo fino allo sfinimento piuttosto che prendere gol. Poi sappiamo che con Maldini, Romano, Winks, Fazzini, Mendy, Fadera e Massolin la nostra pericolosità offensiva resta sempre alta».

Chi, tra i compagni, l’ha sorpresa maggiormente?

«Abbiamo un giusto mix tra giovani ed esperti. Romano è tanto forte e sa quello che vuole, è il simbolo di ciò che possiamo e vogliamo diventare. Ma penso anche al capitano Deiola, quello che più di tutti da cagliaritano sa cosa significhi giocare per la propria squadra del cuore, a Mina, un grande leader, e a Winks, che ha giocato la finale di Champions col Tottenham».

Sassuolo, Atalanta e Como sono tre favole recenti del nostro calcio. C’è spazio anche per quella del Cagliari?

«Perché no? Tutte loro si sono basate sulla programmazione e sul portare avanti un progetto negli anni con lo stesso allenatore, dandogli fiducia anche nei momenti di difficoltà come accaduto qui a Cagliari l’anno scorso».

Qualcuno potrebbe obiettare che anche la Cremonese, un anno fa, partì così forte e poi retrocesse.

«È per questo che restiamo in guardia».

Il Cagliari, sul suo sito, la descrive così: “Portiere moderno, capace di abbinare fisicità e tecnica, Caprile si distingue per riflessi fulminei e una grande sicurezza nelle uscite, sia alte che basse. Particolarmente abile nel gioco coi piedi”. Fila tutto?

«Sì, direi tutto».

Quindi in cosa può migliorare?

«A 25 anni? Beh direi in ogni cosa. Non esiste un solo aspetto del gioco in cui io mi senta fatto e finito. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Sorrentino al Chievo e a 38 anni, con 600 partite in Serie A, lui diceva di non sentirsi un portiere completo».

Ha chiuso la passata stagione con 122 interventi, il secondo più impegnato tra i portieri di A. Oggi guida la classifica con il 90,5% di parate e un media di 3,8 salvataggi a partita in quella che è la miglior difesa del campionato. Sorpreso?

«I numeri contano il giusto. Per me sono uno stimolo a migliorare. Credetemi, ogni mattina mi alzo dal letto non solo per diventare un portiere migliore, ma anche una persona migliore, un padre migliore».

Un figlio ti cambia la vita.

«Te la arricchisce, te la stravolge e te la riempie di senso. Oggi mi sento colmo di un amore che non riesco a spiegare a parole. Da quando c’è Edoardo riesco a dare un significato diverso a quei pomeriggi che prima magari buttavo dietro passatempi inutili. Il tempo fuori dal campo è diventato un tempo in cui vivo davvero».