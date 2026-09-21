Maldini negativo all'uso di sostanze stupefacenti: l'esito del test dopo l'incidente stradale

Daniel Maldini , test negativo: escluso completamente l'uso di sostanze stupefacenti. Il responso arriva dai controlli effettuati all' ospedale Niguarda di Milano . Lo scorso fine settimana, proprio a Milano , dopo la vittoria del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta grazie a un suo gol su calcio di rigore , il trequartista dei sardi aveva provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che hanno ritirato a Maldini la patente perché positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica.

E, intanto, Maldini ha deciso anche Udinese-Cagliari , gara valida per la quinta giornata di Serie A . A "Radio anch'io sport" è tornato sulla vicenda il presidente del Cagliari , Tommaso Giulini : "La posizione resta quella del genitore, quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere l'auto. Maldini lo seguiamo da parecchi anni, sappiamo che è un talento pazzesco che non era ancora riuscito a esprimersi al meglio. Questa estate ci siamo trovati in una situazione un po' antipatica: un nostro giocatore che riteneva di non guadagnare a sufficienza e lo abbiamo ottimamente sostituito con Maldini . Il grande momento del Cagliari ? Vorremmo restare in una posizione di classifica migliore dello scorso anno. Ora dobbiamo essere bravi a gestire la situazione".

Pisacane coccola Maldini: "Cagliari l'ambiente giusto per ritrovare continuità"

L'allenatore del Cagliari, prima di iniziare l'incontro con gli arbitri, ha parlato dell'ottimo avvio di stagione della sua squadra e della nuova gestione del tempo effettivo da parte della classe arbitrale: "Ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative. Come ho detto a fine gara, bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato. Una sosta così lunga, non siamo abituati. Siamo felici di aver iniziato in questa maniera, siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno degli ostacoli. Ma se rimaniamo umili, compatti, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Il metro arbitrale di quest'anno? Indubbiamente qualcosa che piace, avvicinarsi alla Premier come tempo effettivo è tanta roba. I complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri e al designatore che c'ha messo del suo. Giusto fare un grande applauso agli arbitri, perché se lo meritano". Infine, inevitabile una battuta su Daniel Maldini, l'uomo del momento in casa rossoblù, nonostante le vicissitudini extra-campo: "Daniel dopo cinque giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano - ha sottolineato Pisacane -. Deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto, il posto giusto, che possa portarlo su questa strada".